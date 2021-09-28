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Son dakika gündem: Hatay'da polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Hatay'da polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde polyester imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde polyester imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi sitesindeki bir polyester imalathanesinde duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika gündem: Hatay'da polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Hatay'da polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Hatay'da polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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