Son dakika gündem: Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı
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Son dakika gündem: Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı

12.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:05
Son dakika gündem: Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polisten kaçarken yanlarındaki uyuşturucu hapları araçtan atan 2 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polisten kaçarken yanlarındaki uyuşturucu hapları araçtan atan 2 şüpheli yakalandı.

Dumlupınar Mahallesi Süleymanşah Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü yoluna devam etti.

Kovalamacanın ardından durdurulan araçtan atılan poşette, 950 captagon hap ele geçirildi.

Araçtaki B.F. ve V.Ü. gözaltına alındı, otomobil plakasına 788 lira trafik cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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