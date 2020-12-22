Son dakika gündem: Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye 40 bin lira ceza
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Son dakika gündem: Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye 40 bin lira ceza

22.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:50
Son dakika gündem: Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye 40 bin lira ceza

Son dakika haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisini aldı.

Adrese baskın düzenleyen polis, 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Ekipler, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 10 kişiye toplam 40 bin lira ceza kesti.

İş yeri sahibi E.A. hakkında kumar oynamaya ortam sağlamaktan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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