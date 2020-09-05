Son dakika gündem: Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı
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Son dakika gündem: Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (5)YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYORHatay'ın Samandağ ilçesindeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yakınlarında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

05.09.2020 21:53 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:58

Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (5)

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yakınlarında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Çembere alınan alevleri söndüme çalışmasının sürdüğü bildirildi.

'NEREYE GİDELİM'

Seldiren Mahallesi'nde yaşayan Fatma Türkmen, yangının bir anda başladığını belirterek, "Yukarıda bir çiftliğin samanlığı yanmış. Bize köyü boşaltın dediler ama nereye gidelim ki? Köylüler hep burada. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

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Son dakika gündem: Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

Kaynak: DHA

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