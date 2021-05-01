Son dakika gündem: Hatay'da işlettiği bakkalda kaçak mazot ve makaron satan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberler: Hatay'ın Yayladağı ilçesinde işlettiği bakkalda 297 litre kaçak mazot ile 18 bin makaron ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde işlettiği bakkalda 297 litre kaçak mazot ile 18 bin makaron ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bezge Mahallesi'nde bakkal işleten M.K'nin iş yerinde kaçak mazot ve makaron sattığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Bakkalda, 297 litre kaçak mazot ve 18 bin makaron ele geçirildi, M.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz