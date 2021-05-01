Son dakika gündem: Hatay'da işlettiği bakkalda kaçak mazot ve makaron satan şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Hatay'da işlettiği bakkalda kaçak mazot ve makaron satan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem: Hatay'da işlettiği bakkalda kaçak mazot ve makaron satan şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hatay'ın Yayladağı ilçesinde işlettiği bakkalda 297 litre kaçak mazot ile 18 bin makaron ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde işlettiği bakkalda 297 litre kaçak mazot ile 18 bin makaron ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bezge Mahallesi'nde bakkal işleten M.K'nin iş yerinde kaçak mazot ve makaron sattığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Bakkalda, 297 litre kaçak mazot ve 18 bin makaron ele geçirildi, M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Burak Sergen Burcu Biricik Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Gomes İrfan Buz Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Hatay'da işlettiği bakkalda kaçak mazot ve makaron satan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 13:15:17. #1.14#

title