Son dakika gündem: Hatay'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Edinilen son dakika haberine göre Hatay'da, hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'da, hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekipleri, adreslerdeki aramalarda, bir miktar parayla 6 alyans, 3 bilezik, 3 kolye ve tam altın buldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu