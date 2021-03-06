Son dakika gündem: Hatay'da ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Hatay'da ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

06.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:11
Son dakika gündem: Hatay'da ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındıİlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, M.Ç'nin ev ve iş yerini arayan ekipler, 99 uyuşturucu hap ile bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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