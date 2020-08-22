Son dakika gündem: Hatay'da çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter ve 5 arazöz gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Söndürme çalışmalarına, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile ilçede görevli asker ve polisler de katıldı.

Kaynak: AA