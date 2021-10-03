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Son dakika gündem: Hatay'da çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Hatay'da çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı.

ARSUZ, HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı.

Pirinçlik Mahallesi'nde bir bahçeden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 2 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ile 40 orman personeli sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sonucu bahçede bulunan kovanlar da zarar gördü.

Son dakika gündem: Hatay'da çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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