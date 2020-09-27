Son dakika gündem: Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı

27.09.2020 07:03 | Son Güncelleme: 27.09.2020 07:07
Son dakika gündem: Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasında tedavi gören Mehmet Beşparmak (30), odasını ateşe verdi.

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasında tedavi gören Mehmet Beşparmak (30), odasını ateşe verdi. Yangın sonucu, Beşparmak hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Yangın, sabaha doğru saat 04.30 sıralarında Mamak ilçesindeki Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3'üncü katında meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. Alevler kısa sürede odayı sararken, hastanede oğlunun refakatçisi olarak kalan baba Kadir Beşparmak, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ATEŞE VERDİĞİ ODADA HAYATINI KAYBETTİİtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, merdiven yardımıyla binada mahsur kalan diğer hastaları tahliye etti. Hastanede yapılan incelemede, yangını çıkaran Mehmet Beşparmak yatağında ölü bulundu. Yangında yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika gündem: Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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