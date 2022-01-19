Son dakika gündem: Hastane çalışanı 3 husumetlisi tarafından silahla vuruldu

Bir son dakika haberine göre DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin eczane bölümünde çalışan G.D., husumetli olduğu 3 kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin eczane bölümünde çalışan G.D., husumetli olduğu 3 kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi eczane odası içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, hastanenin eczane bölümünde çalışan G.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 şüpheli, yanlarında getirdikleri silahla G.D.'ye ateş etti. Kanlar içerisinde kalan G.D.'yi gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. G.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. G.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis, kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.