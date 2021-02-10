Hasekeli Kürt öğrenciler, öğretmenlerinin terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulmasını protesto etti
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Hasekeli Kürt öğrenciler, öğretmenlerinin terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulmasını protesto etti

10.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:25

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Amude ilçesinde toplanan bir grup Kürt öğrenci, terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 7 öğretmenin serbest bırakılması için protesto düzenledi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Amude ilçesinde toplanan bir grup Kürt öğrenci, terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 7 öğretmenin serbest bırakılması için protesto düzenledi.

Haseke'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Amude ilçe merkezinde bir araya gelen Kürt öğrenciler, öğretmenlerinin YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulmasına tepki gösterdi.

Öğretmenlerinin serbest bırakılmasını talep eden öğrenciler, taşıdıkları dövizlerde, örgütün dayattığı eğitim sistemine karşı çıktıklarını belirtti.

YPG/PKK, Amude'de dayattığı eğitim müfredatı yerine, eski sisteme göre çocuklara özel ders veren 7 öğretmeni bu hafta içerisinde alıkoymuştu.

YPG/PKK'nın ideolojik müfredat dayatması

İlk olarak 2016'da ilkokul ve ortaokuldaki sınıfların ders içeriklerini değiştiren terör örgütü, yaklaşık 3 yıl önce 10. ve 11. sınıflara dayattığı müfredatı, 2020'nin ortasında 12. sınıflara taşımıştı.

Örgüt bu kapsamda, Esed rejimine bağlı okullara da el koymuş ve işgalindeki bölgelerde eğitim sisteminin tümünü ele geçirmişti.

Terör örgütü, işgal ettiği alanlardaki okullarda, öğrencilere etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı ön yargılı görüşler aşılıyor.

Örgüt, okullarda çocuklara her sabah "Liderimiz Öcalan'a özgürlük olmadan hayat olmaz" şeklinde sloganlar attırıyor. Zorunlu okutulan kitaplardaki çeşitli bölümlerde, terör örgütü PKK elebaşına ait alıntılar yer alıyor.

Hasekeli Kürt öğrenciler, öğretmenlerinin terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulmasını protesto etti
Hasekeli Kürt öğrenciler, öğretmenlerinin terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulmasını protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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