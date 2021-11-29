Son dakika gündem: Harput Kalesi'nden atlamaya kalktı, jandarma yakaladı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre ELAZIĞ'da Harput Kalesi'nden atlamak isteyen kişi, jandarma tarafından kıyafetlerinden yakalanarak kurtarıldı.
ELAZIĞ'da Harput Kalesi'nden atlamak isteyen kişi, jandarma tarafından kıyafetlerinden yakalanarak kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Harput Kalesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, Harput Kalesi'nin seyir terasına çıkıp, buradan atlamaya kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, bu kişiyi kıyafetinden yakalayıp tuttu. Bu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.