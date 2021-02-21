Son dakika gündem: Haramidere'deki trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı
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Son dakika gündem: Haramidere'deki trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı

21.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:54
Son dakika gündem: Haramidere'deki trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haramidere'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Haramidere'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Haramidere mevkisi Topkapı istikametinde ilerleyen 34 PK 4004 plakalı kamyonun sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabilen araç, orta refüjün üzerinde kalırken, bu sırada yolda seyir halindeki 34 SB 2701 plakalı otomobile çarptı.

Yolda savrulan otomobil de durakta park halindeki 34 LCT 484 plakalı minibüse çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Topkapı istikametinde uzun araç kuyruklar oluştu.

Belediye ekiplerinin kumlama çalışması yaptığı bölgede, kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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