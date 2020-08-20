Son dakika gündem: Hamile kadın hastaneye yetişemeyince uygulama noktasında kadın polisin yardımıyla doğum yaptı. Bir son dakika haberine göre Adana'da, sancısının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülen hamileye, yardım istedikleri uygulama noktasındaki kadın polis doğum yaptırdı.

Adana'da, sancısının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülen hamileye, yardım istedikleri uygulama noktasındaki kadın polis doğum yaptırdı.

Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde yaşayan 9 aylık hamile Hüsne Aslan, sancısının başlaması üzerine eşinin kardeşi Selim Aslan ile hastaneye gitmek için otomobille yola çıktı.

Selim Aslan, yengesinin sancısının artması üzerine Adana-Karataş kara yolundaki uygulama noktasında durarak polisten 112 Acil Servis ekibi çağırması için yardım istedi.

Uygulama noktasında görevli polis memuru Demet Çubukçu, sağlık ekiplerinin beklendiği sırada sancısı ilerleyen Aslan'a otomobilde doğum yaptırdı.

Hüsne Aslan ve dünyaya gelen kız bebeği, sağlık ekiplerince Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan, Selim Aslan'ın otomobiliyle uygulama noktasına gelmesi ve polisten yardım istemesi güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, polis memuru Demet Çubukçu'nun 112 Acil Servis ekiplerini araması ve daha sonra Hüsne Aslan'ın doğumuna yardım etmek için otomobile gitmesi yer alıyor.

Bebeğe, kadın polisin ismi verildi

Hüsne Aslan, Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, dünyaya gelen bebeği ve eşinin kardeşi Selim Aslan ile beraber doğumuna yardımcı olan polis memuru Demet Çubukçu'yu ziyarete gitti.

Çubukçu burada, dünyaya gelen çocuğu kucağına alarak sevdi, annesi ve amcasıyla sohbet etti.

Anne Aslan, dünyaya getirdiği kız çocuğuna polis memuru Demet Çubukçu'nun ismini verdiğini söyledi.

Selim Aslan da uygulama noktasında görev yapan Çubukçu ve meslektaşlarına tatlı ikram etti.

"Mutluyum, güzel bir duygu"

Polis memuru Çubukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Görev yaptıkları sırada bir kişinin uygulama noktasına gelerek yardım istediğini anlatan Çubukçu, şöyle konuştu:

"Beyefendi uygulama noktasına geldi, araçta doğum yapmak üzere bir kadın olduğunu söyledi. Ambulansın geldiği sırada doğum başlamıştı. Doğumu gerçekleştirdik, bebek dünyaya geldi. Hepimiz çok mutlu olduk. Bebek ilk doğduğunda ağlamıyordu. Kalçasına vurunca ağlamaya başladı, her şeyin normal olduğunu anladık. Belki annelik, belki kadınlık duygusuyla mı hareket ettim bilemiyorum ama onu yapmam gerekiyordu. Buna inandım ve doğum gerçekleşti."

Çubukçu, bebeğe isminin verilmesiyle ilgili, "Mutluyum, güzel bir duygu. İnsan gurur duyuyor. Böyle bir olaya şahit olmak da onu verici. Polis her zamanki gibi her şeye yetişebiliyor." dedi.

Amca Selim Aslan da hastaneye gittikleri sırada yardım için durdukları uygulama noktasında doğumun gerçekleştiğini belirterek, "Bize yardımcı oldular, çok teşekkür ederiz. Bu mutlu anımızı beraber paylaşmak istedik. Onun için tekrar uygulama noktasına geldik, tatlı ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA