Son dakika gündem: Hamas: Fas'ın İsrail'le normalleşmesi Filistin davasına hizmet etmeyen siyasi bir hata
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Son dakika gündem: Hamas: Fas'ın İsrail'le normalleşmesi Filistin davasına hizmet etmeyen siyasi bir hata

10.12.2020 23:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:42
Son dakika gündem: Hamas: Fas'ın İsrail'le normalleşmesi Filistin davasına hizmet etmeyen siyasi bir hata

Son dakika haberi: Hamas, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesinin Filistin davasına hizmet etmeyen siyasi bir hata olduğunu belirtti.

Hamas, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesinin Filistin davasına hizmet etmeyen siyasi bir hata olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan politikasının dozunu artırmak için tüm normalleşme adımlarını kullandığını ifade etti.

Fas-İsrail normalleşmesinin Filistin davasına hizmet etmediğini ve siyasi bir hata olduğunu söyleyen Kasım, "Normalleşme, işgalci İsrail'i Filistin halkının haklarını inkar etmeye devam etmesi için cesaretlendiriyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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