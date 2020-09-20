Son dakika gündem: Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını
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Son dakika gündem: Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını

Son dakika haberleri... BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını çıktı.

Son dakika gündem: Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını
20.09.2020 00:37 | Son Güncelleme: 20.09.2020 00:41

BALIKESİR'in Ayvalık  ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor. 

Yangın, saat 21.45 sıralarında Ayvalık  ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası'nda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ettiği sırada çevre il ve ilçelerden de çok sayıda takviye ekip bölgeye sevk edildi. Alevler Badavut bölgesine ulaşırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor.

 


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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Fatih Emrah ERDOĞAN
Fatih Emrah ERDOĞAN
DHA Editörü
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