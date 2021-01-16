Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu

16.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:56
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu

Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonuHAKKARİ'deki Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu (8), 2 bin 557 öğrenci arasında, öğretmen gözetiminde yapılan, Kanada merkezli Caribou Matematik Organizasyonu'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak,...

Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu

HAKKARİ'deki Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu (8), 2 bin 557 öğrenci arasında, öğretmen gözetiminde yapılan, Kanada merkezli Caribou Matematik Organizasyonu'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak, dünya şampiyonu oldu. Velieceoğlu, "Çok mutluyum. Öğretmenimi, annemi ve babamı çok seviyorum" dedi.

Hakkari'de yaşayan Orhan ve Nesrin Velieceoğlu'nun 3 çocuğundan en büyüğü Yusuf Eymen Velieceoğlu, Kanada merkezli düzenlenen Caribou Matematik Organizasyonu'nda tüm sorulara doğru cevap vererek, dünya şampiyonu oldu. Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Velieceoğlu, birçok ülkeden katılan 2 bin 557 öğrenci arasında birinci gelerek, ailesini ve Hakkarilileri gururlandırdı.

Orhan Velieceoğlu, matematikte dünya şampiyonu olan oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Yusuf okula başladığı günden beri öğretmeni, okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğini arkamızda hissettik. Bu başarı bireysel değil ülkemiz, ilimiz için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.'HAKKARİ'NİN GURURU OLDU'Yusuf Eymen'in öğretmeni Recep Sevmiş de sınavı öğrenince öğrencisinin katılmasını istediğini anlatarak, "Bu yıl benim için özel çünkü Yusuf gibi başarılı bir öğrenci ile tanıştım. Yusuf Eymen 4 yaşında okumaya geçen bir öğrenci. Boş zamanlarda Yusuf'u okula çağırıyordum. Beraber test çözüp, okumayı geliştirdik. Satranç ve zeka oyunları oynadık. Yusuf'taki zekayı ben gördüm. 2 bin 557 öğrencinin katıldığı sınavda birinci oldu. Bunun için önce öğrencimi sonra ailesini tebrik ediyorum. Hakkari'nin gururu oldu" diye konuştu.'ÇOK MUTLUYUM'

Dünya birincisi olan Yusuf Eymen Velieceoğlu da öğretmeni ve ailesinin desteği ile bu başarıyı yakaladığını belirterek, "Hakkari Şehit Selahattin İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Öğretmenim bir sınav olduğunu söyledi. Babama sordum ve sınava girdim. Bütün soruları doğru cevapladım. Bu yüzden dünya birincisi oldum. Çok mutluyum. Öğretmenimi, annemi ve babamı çok seviyorum" dedi.

Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu
Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlker Başbuğ Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Silah Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkarili Yusuf, matematikte dünya şampiyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 10:56:44. #1.15#
title