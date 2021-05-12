Son dakika gündem: Hakkarili genç "radar ve silah entegrasyonu sistemi" tasarladı

81 ile yeni genelge! Yarından itibaren yeme-içme yerlerinin çalışma saatleri değişiyor

Koronavirüse karşı milyonların umudu olan uçak Türkiye'ye iniş yaptı

Son dakika gündem haberi: Hakkari'de yaşayan 23 yaşındaki Savaş Tatlı, zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek "uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi" tasarladı.

Hakkari'de yaşayan 23 yaşındaki Savaş Tatlı, zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek "uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi" tasarladı.

Geçen yıl yaptığı 4 kilometre uzaklığa gidebilen 180 santimetre uzunluğundaki model uçağı ile Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te Hakkari'yi temsil eden Tatlı, Valiliğin sağladığı desteklerle yeni tasarımlar için harekete geçti.

Daha önce istihbarat çantası ve atıl malzemelerden savaş uçağı maketi yapan Tatlı, alışverişe gittiği sırada yanından geçen zırhlı askeri aracın üzerindeki silah sisteminden etkilenerek bu konuda çalışmaya başladı.

Proje hazırlayan Tatlı, büyük bölümünü satın aldığı, eksik parçaları da komşu ve arkadaşlarından temin ettiği malzemelerle işe koyuldu.

Tatlı, bir odasını atölyeye çevirdiği evinde 5 aylık çalışma sonucu alan taraması yaparak hareket halindeki cisim ve canlıları tespit eden "radar" ile tehlike anında devreye giren "silah entegrasyonu sistemi" tasarladı.

Uzaktan kumandayla sistemi harekete geçiren Tatlı, büyük ekran televizyon ve bilgisayar monitörlerinden kurduğu komuta merkezinden çevresindeki hareketlilikleri takip edebiliyor.

Tatlı, AA muhabirine, geçen yıl yaptığı model uçakla TEKNOFEST'e katıldığını ve yaptığı ürünün ilgi gördüğünü söyledi.

Yanından geçen zırhlı aracın üzerindeki silah sisteminden etkilendiğini anlatan Tatlı, şu bilgileri verdi:

"Böyle bir sistem geliştirmeye karar verdim. Projemin çizimini tamamladıktan sonra malzemeleri temin etmeye başladım. Sistemde, silaha entegre 200 metreye kadar zoom yapabilen dürbün var ayrıca çift kamera ve uzun menzilli lazere sahip. Malzeme olarak 12 kilogramlık 3 motor, iki tripod, oyuncak MG-3 silah, web ve aksiyon kameraları kullandım."

Temin ettiği malzemelerle çalışmasını 5 ayda tamamladığını belirten Tatlı, şöyle devam etti:

"Sistemde yer alan radar, bölgeyi tarıyor. Yaklaşık 50 metrelik alanda tespit yapabiliyor. Tespit ettiği herhangi bir tehlikeye karşı da silah devreye giriyor. Sistem şu anda aktif. Eğer destek verilirse bunu daha profesyonel hale getirmeyi hedefliyorum. Dışarıya çıktığımda da bu sistemi telefon üzerinden izleyebiliyorum. Bu projenin üçüncü ayağı da SİHA'dır. İmkanım olursa onu da geliştireceğim. Yani silahın yetersiz kaldığı durumlarda SİHA devreye girecek. Sayın Valimiz ile Sanayi ve Teknoloji Müdürümüze de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Hakkari Üniversitesi bünyesindeki ekiple çalışmaları yürütüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı