Son dakika gündem: Hakkari Valisi Akbıyık üs bölgesinde askerlerle iftar yaptı
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Son dakika gündem: Hakkari Valisi Akbıyık üs bölgesinde askerlerle iftar yaptı

Son dakika gündem: Hakkari Valisi Akbıyık üs bölgesinde askerlerle iftar yaptı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay Üs Bölgesinde terörle mücadele görevini yürüten güvenlik güçleriyle iftar yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay Üs Bölgesinde terörle mücadele görevini yürüten güvenlik güçleriyle iftar yaptı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile Kolbaşı köyü yakınında bulunan ve Hakkari-Van karayolunun güvenliğini sağlayan üs bölgesini ziyaret etti.

İncelemelerde bulunarak komutanlardan bilgi alan Akbıyık, akşam ezanının okunmasıyla jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile iftar açtı.

Akbıyık, terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren askerlerle sohbet ederek, başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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