Son dakika gündem: Hakkari'deki "1. Geleneksel Çocuk Şenliği" kapsamında çocuklar uçurtma uçurdu
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Son dakika gündem: Hakkari'deki "1. Geleneksel Çocuk Şenliği" kapsamında çocuklar uçurtma uçurdu

Son dakika gündem: Hakkari'deki '1. Geleneksel Çocuk Şenliği' kapsamında çocuklar uçurtma uçurdu
Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Hakkari Belediyesince düzenlenen "1. Geleneksel Çocuk Şenliği" kapsamında uçurtma etkinliği düzenlendi.

Hakkari Belediyesince düzenlenen "1. Geleneksel Çocuk Şenliği" kapsamında uçurtma etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de desteklediği şenlikte Kent Park'ta toplanan çocuklara uçurtma malzemeleri dağıtıldı.

Çocuklar aileleri ve görevlilerin yardımı ile hazırladıkları uçurtmaları uçurarak gönüllülerince eğlendi.

Uçurtma uçurma etkinliğine öncülük eden Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Firdevs Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk şenliği kapsamında uçurtma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Sağlam, "Çocukluğumuzun en güzel anısını uçurtmalar süsler. Bu sebeple biz bir uçurtma şenliği yapmak istedik. Çocukların aileleri ile beraber katılacağı ve bir anısının olmasını istedik. Etkinliğin gerçekleşmesinde Hakkari Valiliğine ve Ölmez Madenciliğe teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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