Son dakika gündem: Hakkari'de sağlık personeli Ceylan Öner'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler
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Son dakika gündem: Hakkari'de sağlık personeli Ceylan Öner'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

AA, Sayim Harmancı - Güncel
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Son dakika gündem: Hakkari'de sağlık personeli Ceylan Öner'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberlerine göre Hakkari Valiliği, kent merkezinde iki gün önce Acil Tıp Teknisyeni Ceylan Öner'in, karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Hakkari Valiliği, kent merkezinde iki gün önce Acil Tıp Teknisyeni Ceylan Öner'in, karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Şubat'ta merkez Berçelan Mahallesi'ndeki Sümbül Caddesi'nde, 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli 23 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Öner'in yoldan geçerken, söz konusu caddede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin geri manevra yaptığı sırada altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Meydana gelen kaza sonucu vefat eden Öner'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari Valiliği, 112, Güncel, Haber

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