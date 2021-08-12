Son dakika gündem: Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika gündem: Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika gündem: Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlere yönelik 'Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü/Bölük-1 Operasyonu' düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi taramalarında, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 24 şarjör ve 312 mermi, 1 RPG-7 roketatar namlusu, 8 el bombası, 1 Bixi namlusu, 2 Bixi mayonu, 8 uçaksavar mühimmatı, 16 rulo kablo, 2 ayrı paket içerisinde TNT patlayıcı, 1 C4 tipi patlayıcı, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 dürbün, 1 monitör, 1 adet 4'lü şarjör kütüklüğü, 2 palaska ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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