Son dakika gündem: Hakkari'de bir asker şehit oldu
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Son dakika gündem: Hakkari'de bir asker şehit oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğunu, bir asker ve güvenlik korucusunun da yaralandığını bildirdi.

Son dakika gündem: Hakkari'de bir asker şehit oldu
01.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:44

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğunu, bir asker ve güvenlik korucusunun da yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli'de intikal esnasında araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Kazada yaralanan 2 askerle bir güvenlik korucusunun hastaneye kaldırıldığı ancak bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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