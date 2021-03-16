Son dakika gündem: Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
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Son dakika gündem: Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

16.03.2021 06:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 06:07
Son dakika gündem: Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

Son dakika haberleri... Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2020'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

Bir diğer kararda da 2020 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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