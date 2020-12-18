Son dakika gündem: HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YAPTILAR

koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla uygulanmaya başlanılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 3'üncü haftaya girildi. Vatandaşlar iş yerleri kapanmadan önce alışverişlerini tamamlarken, ilk günlerde yaşanılan yoğunluğun azaldığı görüldü. İstanbullular, 56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına hazırlandı. 21.00 itibarıyla başlayan ve pazartesi 05.00'e kadar sürecek kısıtlama öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için market, manav, kasap ve fırınlardan alışverişlerini tamamladı. Vatandaşlar, 20.00'e kadar açık olan iş yerlerinden ihtiyaçlarını temin ederken, kısıtlamaların başladığı ilk günlerde yaşanılan yoğunluğun azaldığı görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı