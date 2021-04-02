Son dakika gündem: Hafif ticari araç, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika gündem: Hafif ticari araç, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Hafif ticari araç, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gündem haberine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kozan-Adana karayolu Küçük Sanayi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Çenge yönetimindeki 01 VD 262 plakalı hafif ticari araç, Ali Ateş yönetimindeki 38 EB 351 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, ticari araçtaki Dudu Batmaz (55) ve Nilüfer Batmaz ile diğer aracın sürücüsü Ali Ateş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dudu Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Son dakika gündem: Hafif ticari araç, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem: Hafif ticari araç, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem: Hafif ticari araç, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem: Hafif ticari araç, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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