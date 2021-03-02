Son dakika gündem: Güney Amerika'da COVAX kapsamında ilk Kovid-19 aşı teslimatı Kolombiya'ya yapıldı

Son dakika habere göre Kolombiya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim alan ilk Güney Amerika ülkesi oldu.

Kolombiya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim alan ilk Güney Amerika ülkesi oldu.

DSÖ'den yapılan açıklamada, 117 bin doz Pfizer-BioNTech aşısının başkent Bogota'ya ulaştığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kolombiya'ya aşıların ulaşmasının ardından sağlık çalışanları dahil riskli gruplardan daha fazla kişinin aşılanma imkanı bulacağını kaydetti.

Ghebreyesus, salgının ancak adil aşılamayla sona erebileceğine dikkati çekerek, Güney Amerika ve diğer bölgelere aşıların ulaşmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Açıklamada, COVAX kapsamında yıl sonuna kadar bölge ülkelerine yaklaşık 280 milyon aşı temin edilmesinin planlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ülkesi Kolombiya'nın bu yıl COVAX kapsamında 20 milyon doz aşı alması bekleniyor. Ülkede yıl içerisinde 35 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Kolombiya'da şimdiye kadar 2 milyon 255 binden fazla vaka tespit edilirken, salgın nedeniyle 59 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın