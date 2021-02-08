Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 477 bini geçti
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Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 477 bini geçti

08.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:56
Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 477 bini geçti

Gelen son dakika haberine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 477 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 477 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 46 bin 473'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 477 bin 511'e çıktığı ülkede bugüne kadar 8,5 milyondan fazla test yapıldı, virüs tespit edilen 1 milyon 363 bin 497 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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