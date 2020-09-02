Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 628 bini geçti
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Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 628 bini geçti

Son dakika haberlerine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1218 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 628 bin 259'a yükseldi.

Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 628 bini geçti
02.09.2020 01:45 | Son Güncelleme: 02.09.2020 01:48

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1218 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 628 bin 259'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 114 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 263'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 628 bin 259'a ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 705 bin 408 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 549 bin 993'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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