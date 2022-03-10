Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramaphosa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik konuları ele aldıklarını ifade etti.

Cyril Ramaphosa, görüşmede, çatışmanın, çözüme yardımcı olabilecek kurumların da desteğiyle, taraflar arasında arabuluculuk ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine olan inancını Putin'le paylaştığını belirtti.

Putin'in de Güney Afrika'nın dengeli tutumunu takdir ettiğini aktaran Ramaphosa, Rusya ile iyi ilişkileri bulunan ve BRICS üyesi olan Güney Afrika'nın çatışmanın çözümüne yönelik arabuluculuk rolü oynamaya yaklaştığını bildirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletlerin (BM) geçen hafta aldığı Rusya'yı kınama kararına ilişkin oylamada çekimser kalmıştı.

BRICS üyesi Güney Afrika, Rusya'nın kıtadaki önemli ortakları arasında yer alıyor.

İsmini Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizcedeki baş harflerinin birleştirilmesinden alan BRICS grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.