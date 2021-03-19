Son dakika gündem: Gündoğdu, itfaiye alanındaki çalışmaları inceledi
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Son dakika gündem: Gündoğdu, itfaiye alanındaki çalışmaları inceledi

19.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:33
Son dakika gündem: Gündoğdu, itfaiye alanındaki çalışmaları inceledi

Son dakika haberlerine göre Kocaeli İtfaiyesi'nin yeni hizmet alanında devam eden çalışmaları inceleyen Gündoğdu, müteahhit firmadan çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasını istedi.

Kocaeli İtfaiyesi'nin yeni hizmet alanında devam eden çalışmaları inceleyen Gündoğdu, müteahhit firmadan çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasını istedi.

Kocaeli İtfaiyesi'nin kent merkezine daha hızlı ve daha etkili müdahale edebilmesine imkan sağlayacak alanda ana bina temel dökümü tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Kocaeli İtfaiyemiz her geçen gün büyüyor. Kentimizin ihtiyaçlarına cevap verecek olan bu alan tamamlanarak halkımızın hizmetine açılacak" dedi. Genel Sekreter Gündoğdu'ya inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara ve teknik personel eşlik etti.

"Kısa sürede tamamlansın"

Müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Başkanımız Tahir Büyükakın, başlanan her projenin en kısa sürede tamamlanmasını istiyor. Bu vesileyle çalışmaların ivedi bir şekilde tamamlanmasını ve bu önemli kentimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi. Gündoğdu, Kocaeli İtfaiyesi'nin gücüne güç katarak büyüdüğünü vurguladı.

Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılacak olan Kocaeli İtfaiyesi idari bina ve eğitim alanı toplamda 1841 metrekarelik idari binaya sahip olacak. Alanda 67 araçlık otopark da bulunacak. İdari binanın zemin katında haber merkezi, vardiya amiri odası, dinlenme odaları, lojistik grup amirliği odası, iletişim odası, ofis, gönüllü itfaiyeci odası, yatakhaneler, yemekhane, spor salonu ve giyinme odası bulunacak. 1. normal katta ise başkan odası, ofis, KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi), arşivler, sivil savunma uzmanı odası, müdür odaları ve mescitler yer alacak. Kocaeli İtfaiyesi'nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında eğitmen idari bina, malzeme depo konteyner, konteyner kule, uçurum kulesi, deprem simülasyon alanı ve güvenlik kulübesi olacak. - KOCAELİ

Son dakika gündem: Gündoğdu, itfaiye alanındaki çalışmaları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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