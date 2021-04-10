Son dakika gündem: GÜNDEME

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Huber Köşkü'nde görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Huber Köşkü'nde görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na iştirak edecek. İki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyecek, resmi akşam yemeğine katılacak.
(İstanbul/15.30/16.30/17.30/18.30)
Kaynak: Anadolu Ajansı