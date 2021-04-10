Son dakika gündem: GÜNDEME

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Huber Köşkü'nde görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na iştirak edecek.