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Son dakika gündem: GÜNDEM ÖZETİNE

02.02.2021 02:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 02:14
Son dakika gündem: GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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