DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

13.30-16.00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı yoluyla AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt İl Kongrelerine katılacak.

13.30-16.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı yoluyla AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt İl Kongrelerine katılacak. Erdoğan daha sonra yine canlı bağlantı yoluyla G-20 Zirvesi'ne katılacak.

13.30Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 4'üncü alışveriş merkezi kütüphanesi olarak okurlarıyla buluşacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı