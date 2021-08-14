Son dakika gündem: GÜBEŞ: ORMAN YANGINLARINDAKİ ÖLÜMCÜL TEHDİT ANAFORLAR VE HORTUMLAR
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Son dakika gündem: GÜBEŞ: ORMAN YANGINLARINDAKİ ÖLÜMCÜL TEHDİT ANAFORLAR VE HORTUMLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MERSİN'in Anamur ilçesinde Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, orman yangınlarını, iklim değişikliğine bağlı küresel ısınmanın tetiklediğini belirterek, yangınlarındaki ölümcül tehdit anaforlar ve hortumlar olduğunu söyledi.

MERSİN'in Anamur ilçesinde Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, orman yangınlarını, iklim değişikliğine bağlı küresel ısınmanın tetiklediğini belirterek, yangınlarındaki ölümcül tehdit anaforlar ve hortumlar olduğunu söyledi.

Akdeniz ikliminin bu dönemde kuru nem ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldığını ve bunun alışılmışın dışında bir durum olduğunu belirten Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, "Orman yanarken, düşük nem, yüksek sıcaklık ve rüzgarda devreye girdiği zaman, yangının çıktığı yerde bin 500 santigrata varan bir sıcaklık meydana geliyor. Bu sıcaklık, daha ilerisine, rüzgarın yönüne göre ilerisini de ısıtarak, orayı yangına hazır hale getiriyor. Yerine göre tutuşma derecesi olan 150-200 santigrata kadar varan bir sıcaklığı oluşturuyor. Bu da karşımızda, yüksek derecede bir enerji doğuruyor. Bu enerji öyle bir hızlı ilerliyor ki, anaforları oluşturuyor. Nasıl ki denizden hortumlar çıkıyor ya aynı şeyleri yangının içerisinde de görebilirsiniz. Dolayısıyla ormanlardaki bu durum bir felakettir. Şöminedeki bir ateşle benzeştirmeyelim. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilir" dedi.

Aydıncık'taki yangınlarda Anamur halkının büyük bir dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Orman İşletme Müdürü Gübeş, başlattıkları yardım kampanyalarında toplanan yardımları yanan bölgelerdeki vatandaşlara ulaştırdıklarını kaydetti. Gübeş, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaya ve ormanda yangına sebep olabilecek cam şişe başta olmak üzere hiçbir materyalin bırakılmaması gerektiğini, piknik, kamp ateşi ve anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Son dakika gündem: GÜBEŞ: ORMAN YANGINLARINDAKİ ÖLÜMCÜL TEHDİT ANAFORLAR VE HORTUMLAR
Son dakika gündem: GÜBEŞ: ORMAN YANGINLARINDAKİ ÖLÜMCÜL TEHDİT ANAFORLAR VE HORTUMLAR
Son dakika gündem: GÜBEŞ: ORMAN YANGINLARINDAKİ ÖLÜMCÜL TEHDİT ANAFORLAR VE HORTUMLAR
Son dakika gündem: GÜBEŞ: ORMAN YANGINLARINDAKİ ÖLÜMCÜL TEHDİT ANAFORLAR VE HORTUMLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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