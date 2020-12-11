Son dakika gündem: Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar
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Son dakika gündem: Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar

11.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:13
Son dakika gündem: Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar

Gelen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis araç kiralama ofisine yaptığı baskında, duvarın yıkılarak yandaki balıkçı dükkanına geçiş sağlandığını ve iş yerinin kumarhaneye çevrildiğini tespit etti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis araç kiralama ofisine yaptığı baskında, duvarın yıkılarak yandaki balıkçı dükkanına geçiş sağlandığını ve iş yerinin kumarhaneye çevrildiğini tespit etti. 10 kişi kumar oynarken yakalanırken, polisi görünce duvardan yapılan gizli kısımdan kaçmaya çalışan N.G.(30), düşüp yaralandı. Şüphelilere toplam 37 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Çorlu'nun Kemalettin Mahallesi'nde bir araç kiralama ofisine sürekli olarak birilerinin girdiğini ve girenlerin uzun süre dışarı çıkmadığını belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerini takibe aldı. Ofise baskın yapan polis, duvarın kırıldığı, yandaki balıkçı dükkanına geçiş sağlandığını ve buranın da kumarhaneye çevrildiğini gördü. Kumarhaneye çevrilen kısımda çok sayıda kişi, kumar oynarken yakalandı. Kumarhaneye çevrilen bölümde arama yapan polis, kaçış için kullanılan ve lavabo ile kapatılan bir geçiş daha buldu. Bu geçişten polisi görünce kaçmaya çalışan N.G., yaklaşık 3.5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.Haklarında koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten işlem yapılan aralarında iş yerlerinin sahiplerinin de bulunduğu 10 kişiye toplam 37 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.


Son dakika gündem: Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar
Son dakika gündem: Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar
Son dakika gündem: Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar
Son dakika gündem: Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar
Son dakika gündem: Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar
Son dakika gündem: Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar
Son dakika gündem: Gizli geçitle girilen iş yerinde kumar oynarken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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