Son dakika gündem: Giresun'daki selde mahsur kalan 14 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılması kamerada Son dakika gündem haberi... Giresun'daki selde mahsur kalan 14 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılması kameradaGiresun'da yaşanan sel felaketi sonrası başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında dün, Giresun bölgesine giden 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildi.

Giresun'daki selde mahsur kalan 14 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılması kamerada Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında dün, Giresun bölgesine giden 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildi. Yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik Helikopterleri tarafından dün 14 kişi mahsur kaldıkları bölgeden tahliye edildi. Bölgede müştereken başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. Kaynak: DHA