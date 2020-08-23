Son dakika gündem: Giresun'daki sel bölgesi havadan görüntülendi
Son dakika habere göre Dereli ilçe merkezinden drone detayları Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.
23.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:58
Dereli ilçe merkezinden drone detayları Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yağışın ardından ilçe merkezinde çok sayıda iş yeri hasar gördü.
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Kaynak: AA