Son dakika gündem: Giresun'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Giresun'da uyuşturucu operasyonu

29.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:14
Son dakika gündem: Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika habere göre Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kişi skunk üretimi için sera oluşturduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kişi skunk üretimi için sera oluşturduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde Y.S.Ç'nin skunk bitkisi yetiştirip uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli gözaltına alınırken evinde yapılan aramada, bodrum katta özel olarak skunk bitkisi üretimi için oluşturulan sera ortaya çıkarıldı.

Aramada ayrıca 8 kök skunk, 133 gram skunk maddesi ile bir kurusıkı tabanca elde edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Fahrettin Koca Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Babel Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Töre Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Ekim Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Giresun'da uyuşturucu operasyonu - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 20:14:25. #1.14#
title