Son dakika gündem: Giresun'da trafik kazaları: 3 yaralı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Giresun'un Espiye ve Alucra ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Giresun'un Espiye ve Alucra ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Espiye ilçesi Karadoğa orman yolunda Kahraman Kurt idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Kurt ile araçta bulunan eşi Ayşe Kurt yaralandı. Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alucra-Şiran kara yolu üzerinde, Z.S. yönetimindeki 61 KP 815 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Halil Bodur'un kullandığı ATV tabir edilen motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan Halil Bodur, Alucra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak