Son dakika gündem: Giresun'da selde kaybolan 2 otomobil, 4 ay sonra bulundu
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Son dakika gündem: Giresun'da selde kaybolan 2 otomobil, 4 ay sonra bulundu

17.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:06
Son dakika gündem: Giresun'da selde kaybolan 2 otomobil, 4 ay sonra bulundu

Bir son dakika haberine göre GİRESUN'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu selde sürüklenen 2 otomobile dere yatağında ulaşıldı.

GİRESUN'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu selde sürüklenen 2 otomobile dere yatağında ulaşıldı.  

Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar sularla doldu, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Kayıp 4 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Dereli ilçesinde sele kapılarak sürüklenen 2 otomobil, Aksu Deresi'nde fark edildi. Jandarma ekiplerinin kontrolünde İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri ile kazılarak çıkarılan otomobillerin enkazının motor ve şasi numaraları üzerinden yapılan kontrollerde sahipleri belirlendi. Otomobillerin Nazife İnan adına kayıtlı 34 UV 7426 ile Barış Aslan adına kayıtlı 55 ACP 139 plakalı otomobiller olduğu belirlendi. Dere yatağında çıkarılan hurdaya dönen otomobiller, Dereli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


Son dakika gündem: Giresun'da selde kaybolan 2 otomobil, 4 ay sonra bulundu
Son dakika gündem: Giresun'da selde kaybolan 2 otomobil, 4 ay sonra bulundu
Son dakika gündem: Giresun'da selde kaybolan 2 otomobil, 4 ay sonra bulundu
Son dakika gündem: Giresun'da selde kaybolan 2 otomobil, 4 ay sonra bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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