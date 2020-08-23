Son dakika gündem: Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 4 ölü, 11 kayıp (3)
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Son dakika gündem: Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 4 ölü, 11 kayıp (3)

Son dakika haberi: 2 İLÇEDE 'GENEL HAYATA ETKİLİLİK' KARARISelin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamalarda bulundu.

Son dakika gündem: Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 4 ölü, 11 kayıp (3)
23.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:23

2 İLÇEDE  'GENEL HAYATA ETKİLİLİK' KARARI

Selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, incelemelerinin ardından, Dereli ve Doğankent ilçelerinde 'Genel Hayata Etkililik' kararı alındığı bildirildi. Bakan Soylu: "Gece saat 2'den itibaren Giresun'dayız. Tüm arkadaşlarımızla sahada olduk. Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık. Öncelikle ben Giresun'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, başsağlığı dileklerimi iletiyorum.  Ayrıca kendilerine de minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Gösterdikleri sabır, vakar; bizim için ayrı bir ders oldu burada. Ekiplerimizle, vatandaşlarımızla meseleleri hep birlikte değerlendirme çalıştık. Birazdan Yağlıdere ilçemize geçeceğiz" dedi.

944 PERSONEL SAHADAEkiplerin sahada çalışmaları sürdüğünü kaydeden Bakan Soylu, "Geldiğimizde 4 ana yol kapalıydı. Bunların 3'ü açıldı, şimdi bir ana yol var kapalı olan. Onda şu anda çalışmalar sürüyor. Ardından yine 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Yine 153 vatandaşımız arama-kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarıldı.  Yine şu anda 11 vatandaşımız kayıp. Son değerlendirme 118 köy yolu kapalıydı, 22'si açıldı şu anda 98 köy yolu kapalı. Ciddi bir tahribat söz konusu. Ama tüm ekipler, elektrik konusunda mücadele içerisindeler. Tüm kurum ve kuruluşlardan 944 personel burada" dedi.Sel kaynaklı hastaneye başvuru sayısının 3 olduğu ve bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu da aktaran Bakan Soylu, yaraların ilçede hızla sarılacağını söyledi.17 YIKIK, 361 AZ HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, selde başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yoğun yağış sebebiyle 7 ilçede sel ve heyelan olayları meydana geldi, 3 ilçemiz en çok etkilenen ilçeler oldu. Tüm kurumlar seferber durumdayız. Vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına yapılması gereken tüm çalışmaları aynı depremde olduğu gibi aynı şekilde tüm ekiplerimizle birlikte yürüteceğiz. Şu an fiilen sahada 45 ekibimiz var. Yaklaşık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumda. Bu çerçevede yapmış olduğumuz 378 binanın hasar tespitinde; Doğankent'te 4 yıkık, 200 az hasarlı, Dereli'de 3 yıkık 152 az hasarlı, yine Yağlıdere'de 10 yıkık 9 az hasarlı olmak üzere toplamda 17 yıkık, 361 az hasarlı bina şu ana kadar tespiti yaptık. Hasar tespit çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor" ifadelerinde bulundu.Bölgede 20 binanın risk nedeniyle tahliye edildiğini kaydeden Bakan Kurum, Dereli ve Doğankent ilçelerinde toplam 350 yeni konut inşası çalışmalarına da başlandığını duyurdu. Bakan Kurum, belediye ve afetzedelere de 2 milyon liralık hibe desteği sağlayacaklarını açıkladı.'GERÇEKTEN İKLİM DEĞİŞİYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, bölgede yağış riskinin sürdüğünü ifade ederek, vatandaşların meteoroloji uyarılarını dikkate almasını istedi. Bölgede tarımsal hasarın beklentilerinden az olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, bölgeye 'Orköy' projesi kapsamında 5 milyonluk destek sağlayacaklarını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "Karadeniz harika bir coğrafya bir yandan da 120 bin tane deresi ile çok da zor, başa çıkılması zor bir coğrafya. En başta tabii ki mümkün mertebe dere yataklarından, yerleşim alanlarının uzak durması, bu konuda son derece önemli. Bu konuda bakanlıklarımızca Karadeniz ile ilgili 'Genel master eylem' planımız var. Bu yatırımlara bütçe dahilinde devam ediyor olacağız. Çünkü gerçekten iklim değişiyor, iklim değiştikçe yağışların daha sert, kuraklıkların daha kurak olduğunu hep birlikte görüyoruz. Meteorolojik olaylar özellikle günlük hayatımızda çok daha fazla yer almaya başladı ve çok daha fazla etkilemeye başladı. Bu konuda hem vatandaş hem de devlet daha tedbirli olmalıyız" dedi.


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Kaynak: DHA

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