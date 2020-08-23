Son dakika gündem: Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altında kaldı (4) Son dakika gündem haberine göre BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı paylaştı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı paylaştı. Karaismailoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Giresun'da yaşanan sel felaketi bizleri derinden üzdü. Dualarımız can kaybı yaşanmaması için. Geçmiş olsun Giresun" dedi.

Kaynak: DHA