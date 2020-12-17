Son dakika gündem: Giresun'da 22 Ağustos'taki selde dereye düşen 2 otomobile ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Giresun'da 22 Ağustos'taki selde dereye düşen 2 otomobile ulaşıldı

17.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:30
Son dakika gündem: Giresun'da 22 Ağustos'taki selde dereye düşen 2 otomobile ulaşıldı

Son dakika haberleri: Giresun'da 22 Ağustos tarihinde meydana gelen selde sürüklenen 2 otomobile Aksu Deresi yatağında ulaşıldı.

Giresun'da 22 Ağustos tarihinde meydana gelen selde sürüklenen 2 otomobile Aksu Deresi yatağında ulaşıldı.

Giresun'da 22 Ağustos günü meydana gelen sel felaketinde 5'i jandarma 11 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Sel felaketinden en fazla etkilenen ilçe olan Dereli ilçesinde sel sularına kapılarak dere yatağında sürüklenen 2 otomobile Aksu Deresinde ulaşıldı. Dereli ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında fark edilen araçlar, Dereli İlçe Özel İdaresi'nden temin edilen araçlarla bulundukları yerden çıkarıldı. Otomobillerin motor ve şasi numaralarından sahipleri belirlendi. Araçlardan 34 UV 7426 plakalı otomobilin Nazife İnan adına kayıtlı olduğu, 55 ACP 139 plakalı otomobilin ise Barış Aslan adına kayıtlı olduğu tespit edilip araç sahiplerine bilgi verildi. Hurdaya dönen araçlar trafik tescil işlemlerinin yapılması için Dereli İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - GİRESUN

Son dakika gündem: Giresun'da 22 Ağustos'taki selde dereye düşen 2 otomobile ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Şevket Çoruh Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Falcao Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Altay Bayındır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Giresun'da 22 Ağustos'taki selde dereye düşen 2 otomobile ulaşıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:30:59. #1.15#
title