Son dakika gündem: Germencik'te Kovid-19 denetimi
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Son dakika gündem: Germencik'te Kovid-19 denetimi

Son dakika haberleri: Aydın'ın Germencik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Son dakika gündem: Germencik'te Kovid-19 denetimi
05.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 05.09.2020 09:05

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Kaymakam Ayhan Işık, ilçe merkezinde market, kafeterya ve restoranları denetledi. Işık, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Işık'a, İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel ve diğer ilgililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

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