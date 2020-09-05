Son dakika gündem: Germencik'te Kovid-19 denetimi Son dakika haberleri: Aydın'ın Germencik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Kaymakam Ayhan Işık, ilçe merkezinde market, kafeterya ve restoranları denetledi. Işık, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Işık'a, İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA