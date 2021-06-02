Son dakika gündem: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı
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Son dakika gündem: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı

Son dakika gündem: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Çevre Kanunu listesinde yer alan pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması halinde geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek.

Çevre Kanunu listesinde yer alan pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması halinde geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik gereğince, bitkisel yağların ve madeni yağların aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda, bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmiyordu.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Çevre Kanunu'nun ek-1 sayılı listesinde yer alan pillerin de aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması halinde, bu pillerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek.

Yine yönetmeliğe göre, depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan ve bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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