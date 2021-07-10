Son dakika gündem: Gebze'de kebap restoranında çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebap restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebap restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi'nde İrfan S. ve Salih Y. tarafından işletilen iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, restoranda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal