Son dakika gündem: Gazze Şeridi'nde, Kovid-19 tedbirleri altında ilk teravih namazı kılındı
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Son dakika gündem: Gazze Şeridi'nde, Kovid-19 tedbirleri altında ilk teravih namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Gazze Şeridi'nde, Kovid-19 tedbirleri altında ilk teravih namazı kılındı

Son dakika haberler: Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.

Gazze'deki camilerde namazlarını kılan Filistinlilerin, Kovid-19 önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Sözcüsü Adil el-Hur, AA muhabirine yaptığı açıklamada salgın nedeniyle aldıkları önlemlerden söz etti.

Bu kapsamda, camilerin devamlı olarak dezenfekte edildiğini belirten Hur, maske takılması, seccadelerin evden getirilmesi, tokalaşılmaması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarıları yaptıklarını aktardı.

Gazze Şeridi'nde mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısında artış görülüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip bölgede bugüne kadar 694 hasta virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 83 bini aştı.

İsrail ablukası nedeniyle zor durumda olan Gazze'deki sağlık sisteminin yükünün salgınla daha da arttığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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