Son dakika gündem: GAZİOSMANPAŞA'DA "SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN" KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Son dakika gündem: GAZİOSMANPAŞA'DA "SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN" KORONAVİRÜS DENETİMİ

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürüyor.

Son dakika gündem: GAZİOSMANPAŞA'DA
19.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:59

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Gaziosmanpaşa'da öSağlık için, hepimiz için" mottosuyla yapılan denetime Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kaymakam Numan Hatipoğlu, emniyet ve zabıta ekipleri katıldı. İlçe genelindeki işletmeler sosyal mesafe ve maske konusunda denetlenip uyarıldı.

81 İLDE DENETİM

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge kapsamında bugün ülke genelinde Covid-19 Tedbirleri Denetimleri gerçekleştirildi. Genelgede, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir işletmeler için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimlere ise Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Kaymakam Numan Hatipoğlu da katıldı. İlçe genelinde yapılan denetimde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber ve kuaförler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, taksi durakları, piknik alanları denetlendi. Sosyal mesafe, temizlik ve maske konusunda uyarılar yapıldı.

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Kaynak: DHA

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